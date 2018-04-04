Замглавы минобороны Сирии обвинил США в нарушении гуманитарного права

Он отмети, что после того, как силы России Ирана «способствовали окончанию войны на истощение», США активизировали присутствие на севере САР.

"Это сопровождалось американо-израильской агрессией, грубым нарушением международного гуманитарного права с целью поддержки террористических формирований", — сказал Шава на Московской конференции по безопасности.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>