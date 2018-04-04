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Замглавы минобороны Сирии обвинил США в нарушении гуманитарного права
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Замглавы минобороны Сирии обвинил США в нарушении гуманитарного права 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США грубо нарушали гуманитарное право при проведении боевых действий в Сирии, заявил в среду замглавы минобороны САР Махмуд Шава.
Он отмети, что после того, как силы России и Ирана «способствовали окончанию войны на истощение», США активизировали присутствие на севере САР.
"Это сопровождалось американо-израильской агрессией, грубым нарушением международного гуманитарного права с целью поддержки террористических формирований", — сказал Шава на Московской конференции по безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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