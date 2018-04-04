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Политизация гуманитарной проблемы в Сирии недопустима, заявил Путин
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Политизация гуманитарной проблемы в Сирии недопустима, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Политизация гуманитарной проблематики в Сирии недопустима, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важное место в нашей дискуссии заняла гуманитарная проблематика. Была констатирована недопустимость политизации этой темы, необходимость четкого выполнения резолюции 2401 Совбеза ООН, которая направлена на облегчение страданий мирного населения на всей территории Сирии", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита с участием его турецкого и иранского коллег Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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