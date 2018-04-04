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США хотят помешать консолидации исламских государств, заявили в Тегеране
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США хотят помешать консолидации исламских государств, заявили в Тегеране 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США стремятся помешать консолидации исламских государств, поскольку опасаются подрыва прочности власти и авторитета Вашингтона, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, выступая на Московской конференции по международной безопансости.
"Регион Западной Азии, который ошибочно назывался Средним Востоком с учетом его особенностей, является одним из основных центров изменений на континентальном и мировом уровне", — сказал Хатами.
По его словам, одним из них является изменение в области исламской цивилизации, развитие и процветание мусульманских стран. «Именно это очень сильно беспокоит некоторых игроков, особенно США. Они хорошо понимают: если в исламском мире будет единство и сплоченность, то режим безопасности с точки зрения геополитики станет мощной системой в новой структуре», — отметил Хатами.
"Именно с этой целью они прилагают большие усилия, чтобы, посеяв раздор в этой системе, воспрепятствовать достижению азиатской системы развития безопасности, так как считают, что любая консолидация единства в этом регионе противоречит интересам сохранности прочности власти и авторитету Америки", — добавил он.
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