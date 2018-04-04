США хотят помешать консолидации исламских государств, заявили в Тегеране

"Регион Западной Азии, который ошибочно назывался Средним Востоком с учетом его особенностей, является одним из основных центров изменений на континентальном и мировом уровне", — сказал Хатами.

По его словам, одним из них является изменение в области исламской цивилизации, развитие и процветание мусульманских стран. «Именно это очень сильно беспокоит некоторых игроков, особенно США. Они хорошо понимают: если в исламском мире будет единство и сплоченность, то режим безопасности с точки зрения геополитики станет мощной системой в новой структуре», — отметил Хатами.

"Именно с этой целью они прилагают большие усилия, чтобы, посеяв раздор в этой системе, воспрепятствовать достижению азиатской системы развития безопасности, так как считают, что любая консолидация единства в этом регионе противоречит интересам сохранности прочности власти и авторитету Америки", — добавил он.