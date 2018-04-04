Генштаб ВС РФ: США пытаются создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии

"Совершенно неприемлемы устремления США, направленные на создание квазигосударства на восточном берегу Евфрата. Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил", — сказал Рудской, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

Ирана. Он добавил, что сирийская армия за все время войны в своей стране уничтожила около 65 тыс. террористов при поддержке сил России

"Всего в результате действий сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тыс. квадратных километров территории и 1245 населенных пунктов. Уничтожены около 65 тыс. боевиков", — сказал он.