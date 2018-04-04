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Генштаб ВС РФ: США пытаются создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии
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Генштаб ВС РФ: США пытаются создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство со своими вооруженными силами, заявил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Совершенно неприемлемы устремления США, направленные на создание квазигосударства на восточном берегу Евфрата. Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил", — сказал Рудской, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.
Он добавил, что сирийская армия за все время войны в своей стране уничтожила около 65 тыс. террористов при поддержке сил России и Ирана.
"Всего в результате действий сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тыс. квадратных километров территории и 1245 населенных пунктов. Уничтожены около 65 тыс. боевиков", — сказал он.
Кроме того, в Сирии общими усилиями было разминировано 6,5 тыс. га земли, около 17,2 тыс. зданий и сооружений. Была обеспечена безопасность прохождения более 260 гуманитарных конвоев ООН.
ТАСС: последние новости
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