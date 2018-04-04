Воронков заявил, что террористы продолжают попытки заполучить оружие массового поражения

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Мировое сообщество должно оставаться бдительным в отношении попыток террористических группировок получить оружие массового уничтожения (ОМУ). Об этом заявил в среду глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков , выступая на открытии VII Московской конференции по международной безопасности.

"Террористические группы ищут пути, как заполучить оружие массового поражения. Несмотря на достигнутый прогресс в укреплении режимов неразоружения и нераспространения, мы должны оставаться бдительными в отношении угроз ОМУ-терроризма", — сказал он.

Воронков также отметил необходимость противодействия терроризму в киберпространстве, которое террористы пытаются использовать в своих целях. «Они используют социальные сети, в том числе зашифрованные коммуникации и „теневую сеть“, чтобы распространить свой зловещий опыт, координировать атаки и подстрекать сторонников на проведение терактов в различных странах, — продолжил он. — Следующее поле битвы против терроризма находится в киберпространстве».