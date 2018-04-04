США закладывают в Сирии потенциал для новой войны, заявил Рудской

"США взяли курс на расчленение Сирии, уже сейчас закладывают конфликтный потенциал, который рано или поздно трансформируется в новую войну, где все будут против всех", — сказал он.

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