США закладывают в Сирии потенциал для новой войны, заявил Рудской 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США закладывают в Сирии конфликтный потенциал, который может вылиться в новую масштабную войну «всех против всех», заявил в среду в ходе Московской международной конференции по безопасности заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"США взяли курс на расчленение Сирии, уже сейчас закладывают конфликтный потенциал, который рано или поздно трансформируется в новую войну, где все будут против всех", — сказал он.
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