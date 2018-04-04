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Генштаб России: США готовят Сирию к новой войне
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Генштаб России: США готовят Сирию к новой войне 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской на Московской международной конференции по безопасности заявил о том, что США закладывают в Сирии «конфликтный потенциал», который может вылиться в новую масштабную войну «всех против всех». По его словам, Вашингтон уже взял курс на «расчленение» Сирии. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов в Сирии, ей нужно было, видимо, расшатать ситуацию и закрепить свое присутствие в регионе.
В то же время заместитель министра обороны САР Махмуд Шава заявил, что США хотят сохранить военное присутствие в Сирии, чтобы установить контроль над нефтяными месторождениями и расчленить страну.
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