Генштаб России: США готовят Сирию к новой войне 

Заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской на Московской международной конференции по безопасности заявил о том, что США закладывают в Сирии «конфликтный потенциал», который может вылиться в новую масштабную войну «всех против всех». По его словам, Вашингтон уже взял курс на «расчленение» Сирии. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов в Сирии, ей нужно было, видимо, расшатать ситуацию и закрепить свое присутствие в регионе.
В то же время заместитель министра обороны САР Махмуд Шава заявил, что США хотят сохранить военное присутствие в Сирии, чтобы установить контроль над нефтяными месторождениями и расчленить страну.