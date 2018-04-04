Генштаб России: США готовят Сирию к новой войне

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов в Сирии, ей нужно было, видимо, расшатать ситуацию и закрепить свое присутствие в регионе.

В то же время заместитель министра обороны САР Махмуд Шава заявил, что США хотят сохранить военное присутствие в Сирии, чтобы установить контроль над нефтяными месторождениями и расчленить страну.