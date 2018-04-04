Россия, Сирия и Иран уничтожили 65 тыс. боевиков в Сирии

«Всего в результате действия сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тыс. кв. км территории и 1245 населенных пунктов. Уничтожено около 65 тыс. боевиков, разминировано более 6,5 тыс. гектаров земли, более 1,5 тыс. км дорог, около 17,2 тыс. зданий», — сказал Рудской.

По словам начальника Генштаба, в Сирии созданы все условия для восстановления «единого, неделимого государства», что не входит в планы Вашингтона.