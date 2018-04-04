Россия, Сирия и Иран уничтожили 65 тыс. боевиков в Сирии, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на Московской конференции по безопасности.
«Всего в результате действия сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тыс. кв. км территории и 1245 населенных пунктов. Уничтожено около 65 тыс. боевиков, разминировано более 6,5 тыс. гектаров земли, более 1,5 тыс. км дорог, около 17,2 тыс. зданий», — сказал Рудской.
По словам начальника Генштаба, в Сирии созданы все условия для восстановления «единого, неделимого государства», что не входит в планы Вашингтона.
«Для достижения этой цели (восстановления страны. — RNS) необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества. При этом совершенно неприемлемыми видятся стремления США, направленные на создание квазигосударства на восточном берегу Евфрата. Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольных США, но и начинается формирование своих вооруженных сил. США взяли курс на расчленение Сирии», — добавил Рудской.