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«Джихад-туристы» перемещаются из САР в Европу и Азию, заявили в Минобороны
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«Джихад-туристы» перемещаются из САР в Европу и Азию, заявили в Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Замминистра обороны Александр Фомин навал террористов, которые перемещаются из Сирии в Европу, Африку и Азию, «джихад-туристами».
"После разгрома так называемого "Исламского государства"* (ИГ*, запрещена в РФ — ред.) члены бандформирований из Сирии перебираются в другие регионы, повышается террористическая активность в Африке, «джихад-туристы» возвращаются в Азию и Европу", — сказал Фомин на VII Московской конференции по международной безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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