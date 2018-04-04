«Джихад-туристы» перемещаются из САР в Европу и Азию, заявили в Минобороны 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Замминистра обороны Александр Фомин навал террористов, которые перемещаются из Сирии в Европу, Африку и Азию, «джихад-туристами».
"После разгрома так называемого "Исламского государства"* (ИГ*, запрещена в РФ — ред.) члены бандформирований из Сирии перебираются в другие регионы, повышается террористическая активность в Африке, «джихад-туристы» возвращаются в Азию и Европу", — сказал Фомин на VII Московской конференции по международной безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России