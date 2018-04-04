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Гуманитарная операция в Восточной Гуте завершится в течение нескольких дней
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Гуманитарная операция в Восточной Гуте завершится в течение нескольких дней 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ГУМАНИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА — ГЕНШТАБ ВС РФ
РИА НОВОСТИ
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