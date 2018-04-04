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Генштаб ВС РФ: гуманитарная операция в Восточной Гуте завершится через несколько дней
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Генштаб ВС РФ: гуманитарная операция в Восточной Гуте завершится через несколько дней 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Гуманитарная операция по оказанию помощи населению Восточной Гуты завершится в течение нескольких дней. Об этом сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Он уточнил, что сейчас в этом районе остался только один город все еще занятый боевиками, продолжается их вывод, возвращаются мирные жители. «В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена», — сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.
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