Генштаб ВС РФ: гуманитарная операция в Восточной Гуте завершится через несколько дней

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Гуманитарная операция по оказанию помощи населению Восточной Гуты завершится в течение нескольких дней. Об этом сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он уточнил, что сейчас в этом районе остался только один город все еще занятый боевиками, продолжается их вывод, возвращаются мирные жители. «В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена», — сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.