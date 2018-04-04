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Шойгу: США так и не навели порядок в Афганистане
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Шойгу: США так и не навели порядок в Афганистане 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Многолетнее присутствие США в Афганистане никак не повлияло на нормализацию обстановки в этой стране, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Продолжает ухудшаться ситуация в Афганистане. Более чем пятнадцатилетнее присутствие в этой стране контингента Соединенных Штатов и НАТО так и не привело к нормализации обстановки", — сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 4-5 апреля.
По словам Шойгу, США стремятся «на новых условиях закрепиться в Центральной Азии», чтобы иметь возможность распространять свое влияние на сопредельные с Афганистаном страны.
"Это не отвечает интересам региональных государств и служит глобальным фактором дестабилизации", — сказал глава военного ведомства, добавив, что сохраняется угроза безопасности для союзников России по ОДКБ.
"Афганистан может стать новым прибежищем не только для боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» — прим. ТАСС), но и для других террористических организаций", — сказал он.
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