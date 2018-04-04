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Поражение ИГ* привело к «репатриации» террористов, заявил генсек ООН
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Поражение ИГ* привело к «репатриации» террористов, заявил генсек ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Поражение террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) привело к возникновению новой угрозы — «репатриации» террористов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Военное поражение ИГИЛ* привело к возникновению новой угрозы — возращению домой или перемещению в другие страны иностранных боевиков, террористов. Многие подобные «репатрианты» хорошо обучены и оснащены для проведения новых террористических актов, укрепления и активизации спящих подпольных ячеек", — зачитал обращение Гутерреша замгенсека ООН Владимир Воронков на VII Московской конференции по международной безопасности
"Террористы не сидят сложа руки, они активно ищут, где нанести очередной удар, как перехитрить и обмануть бдительность", — отметил генсек, указав на необходимость быть на шаг впереди, чтобы предвидеть, предотвращать и не допускать новых атак террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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