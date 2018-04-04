Поражение ИГ* привело к «репатриации» террористов, заявил генсек ООН

"Военное поражение ИГИЛ* привело к возникновению новой угрозы — возращению домой или перемещению в другие страны иностранных боевиков, террористов. Многие подобные «репатрианты» хорошо обучены и оснащены для проведения новых террористических актов, укрепления и активизации спящих подпольных ячеек", — зачитал обращение Гутерреша замгенсека ООН Владимир Воронков на VII Московской конференции по международной безопасности

"Террористы не сидят сложа руки, они активно ищут, где нанести очередной удар, как перехитрить и обмануть бдительность", — отметил генсек, указав на необходимость быть на шаг впереди, чтобы предвидеть, предотвращать и не допускать новых атак террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России