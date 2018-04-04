Шойгу раскрыл количество боевиков ИГИЛ в Афганистане

Сергей Шойгу. Афганистан может стать не только прибежищем боевиков ИГИЛ*, но и других террористических организаций, откуда они будут перемещаться по всему евразийскому континенту, рассказал министр обороны РФ

В данный момент в Афганистане насчитывается 4,5 тысячи боевиков террористической группировки ИГИЛ, при этом их количество увеличивается, — сообщил министр обороны РФ.

«Сегодня в Афганистане насчитывается около 4,5 тысяч игиловцев , и их число постоянно растет», — сказал Шойгу на Московской международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее Шойгу сообщил о том, что после уничтожения группировки ИГИЛ в Сирии , ее боевики перебираются в Африку, в связи с чем растет трансграничная преступность.

VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4–5 апреля. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.