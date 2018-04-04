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Шойгу раскрыл количество боевиков ИГИЛ в Афганистане
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Шойгу раскрыл количество боевиков ИГИЛ в Афганистане 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Афганистан может стать не только прибежищем боевиков ИГИЛ*, но и других террористических организаций, откуда они будут перемещаться по всему евразийскому континенту, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В данный момент в Афганистане насчитывается 4,5 тысячи боевиков террористической группировки ИГИЛ, при этом их количество увеличивается, — сообщил министр обороны РФ.
«Сегодня в Афганистане насчитывается около 4,5 тысяч игиловцев, и их число постоянно растет», — сказал Шойгу на Московской международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее Шойгу сообщил о том, что после уничтожения группировки ИГИЛ в Сирии, ее боевики перебираются в Африку, в связи с чем растет трансграничная преступность.
VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4–5 апреля. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.
*Террористическая организация, запрещена в РФ.
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