Нельзя допустить перегруппировки сил террористов, заявил Бортников

"Сейчас крайне важно не допустить перегруппировки и восполнения сил террористов и их адаптации в изменившихся условиях. ИГИЛ* и другие структуры предпринимают настойчивые попытки добиться этого", — сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.