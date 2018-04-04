В Ираке и Сирии отвоеваны все занятые ранее ИГ* города. заявил генсек ООН 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Ираке и Сирии отвоеваны ранее занятые террористами города, инфраструктура группировки «Исламское государство»* разрушена, но расслабляться нельзя, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Сегодня борьба с террором выходит на новый этап. «Исламское государство Ирака и Леванта» понесло серьезные военные потери в Ираке и Сирийской Арабской Республике. Отвоеваны все ранее занятые ИГИЛ* города, инфраструктура ИГИЛ*, его потенциал разрушен благодаря решающим ударам иракских и сирийских правительственных сил при поддержке международного сообщества, в том числе Российской Федерации. Тем не менее, мы не должны терять бдительность и расслабляться", — зачитал обращение Гутерреша замгенсека ООН Владимир Воронков на VII Московской конференции по международной безопасности.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>