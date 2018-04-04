Россия и Турция построят в Сирии больницу для беженцев из Восточной Гуты 

Россия и Турция построят в сирийском городе Эт-Телль-эль-Абьяд больницу для беженцев из пригорода Дамаска Восточной Гуты, сообщает Reuters со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом он сообщил по итогам саммита Россия — Турция — Иран. Координировать постройку больницы для мирных жителей, вынужденных покинуть пригород, будут российские и турецкие военные.
Днем ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Восточная Гута окончательно перейдет под контроль официального Дамаска в течение ближайших 7-10 дней.
Сейчас в пригороде остается только группировка «Джейш аль-Ислам» (террористическая организация, запрещена в РФ), участники которой уже начали покидать район. 3 апреля Российский Центр по примирению враждующих сторон договорился о выходе боевиков из подконтрольного им населенного пункта Дума в регионе.
По данным Минобороны РФ на 1 апреля, из Восточной Гуты выехали более 41 тысячи боевиков и членов их семей. За все время, что длится операция в пригороде Дамаска, его покинули более 155 тысяч мирных граждан.