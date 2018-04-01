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Из Восточной Гуты вывели боевиков «Фейлак ар-Рахман»
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Из Восточной Гуты вывели боевиков «Фейлак ар-Рахман»
РИА Новости
1 апреля 2018
Фото:
РИА Новости
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. ГУМАНИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ СИРИЙСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ БОЕВИКОВ «ФЕЙЛАК АР-РАХМАН» УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА — ЦЕНТР ПО ПРИМИРЕНИЮ
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