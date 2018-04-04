Бортников: ресурсная база джихадистов в Сирии практически ликвидирована

"Недавно завершилась активная фаза российского военного участия в подавлении очагов терроризма на территории САР. Освобождены значительные территории, ранее захваченные "Исламским государством" *, "Джебхат ан-Нусрой" * (запрещенные в РФ террористические группировки — ред.) и другими незаконными вооружёнными формированиями. Ресурсная база джихадистов в Сирии практически полностью ликвидирована", — сказал Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, Россия «вносит существенный вклад в борьбу с международными террористическими организациями».

*Террористическая организация, запрещенная в России

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