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Бортников: ресурсная база джихадистов в Сирии практически ликвидирована
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Бортников: ресурсная база джихадистов в Сирии практически ликвидирована 

РИА Новости 26 минут назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ресурсная база джихадистов в Сирии практически ликвидирована, Россия вносит значительный вклад в борьбу с терроризмом, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Недавно завершилась активная фаза российского военного участия в подавлении очагов терроризма на территории САР. Освобождены значительные территории, ранее захваченные "Исламским государством"*, "Джебхат ан-Нусрой"* (запрещенные в РФ террористические группировки — ред.) и другими незаконными вооружёнными формированиями. Ресурсная база джихадистов в Сирии практически полностью ликвидирована", — сказал Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, Россия «вносит существенный вклад в борьбу с международными террористическими организациями».
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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