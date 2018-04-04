Шойгу сообщил о постоянном росте количества боевиков ИГ в Афганистане

Афганистан может стать новым прибежищем не только для боевиков ИГИЛ, но и для других террористических группировок… Сегодня в Афганистане насчитывается 4,5 тыс. игиловцев, их число постоянно растет», — сказал Шойгу.

По словам министра, афганский конфликт нельзя разрешить на поле боя и необходимо искать новые, нестандартные подходы.