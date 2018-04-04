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Шойгу сообщил о постоянном росте количества боевиков ИГ в Афганистане
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Шойгу сообщил о постоянном росте количества боевиков ИГ в Афганистане 

Rambler News Service 15 минут назад
Количество боевиков запрещенной в России группировки ИГ составляет 4,5 тыс. человек и их количество постоянно увеличивается, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности.
«Афганистан может стать новым прибежищем не только для боевиков ИГИЛ, но и для других террористических группировок… Сегодня в Афганистане насчитывается 4,5 тыс. игиловцев, их число постоянно растет», — сказал Шойгу.
По словам министра, афганский конфликт нельзя разрешить на поле боя и необходимо искать новые, нестандартные подходы.
«Более чем 15-летнее присутствие в этой стране контингента США и НАТО так и не привело к нормализации обстановки. По сути, США стремятся на любых условиях закрепиться в Центральной Азии, чтобы иметь возможность проецировать силовое влияние на соседние с Афганистаном страны», — добавил глава военного ведомства.
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