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Объединив усилия в Сирии, успеха можно было достичь раньше, заявил Шойгу
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Объединив усилия в Сирии, успеха можно было достичь раньше, заявил Шойгу 

РИА Новости 36 минут назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Объединение усилий России, Ирана, вооруженных сил Сирии и возможностей международной коалиции позволило бы быстрее и с меньшими потерями уничтожить запрещенную в РФ и ряде стран террористическую организацию «Исламское государство»*, заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.
"Очевидно, что при объединении наших усилий с коалицией, историю ИГИЛ в регионе удалось бы закончить значительно раньше и с меньшими потерями", — сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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