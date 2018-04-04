Объединив усилия в Сирии, успеха можно было достичь раньше, заявил Шойгу

"Очевидно, что при объединении наших усилий с коалицией, историю ИГИЛ в регионе удалось бы закончить значительно раньше и с меньшими потерями", — сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>