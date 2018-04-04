Боевики ИГ* перебираются в Африку, заявил Шойгу

"После разгрома так называемого «Исламского государства»* члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, повышается террористическая активность в Африке, джихадисты возвращаются в Азию и Европу. Как следствие, растет трансграничная преступность", — сказал Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистких движений по всему миру.

* Террористическая организация, запрещена в России