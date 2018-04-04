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Боевики ИГ* перебираются в Африку, заявил Шойгу
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Шойгу предупредил о новой угрозе
Шойгу предупредил о новой угрозе

Боевики ИГ* перебираются в Африку, заявил Шойгу 

РИА Новости 59 минут назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. После разгрома террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии и Ираке, члены бандформирований перебираются в другие регионы, что способствует развитию трансграничной преступности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"После разгрома так называемого «Исламского государства»* члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, повышается террористическая активность в Африке, джихадисты возвращаются в Азию и Европу. Как следствие, растет трансграничная преступность", — сказал Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистких движений по всему миру.
* Террористическая организация, запрещена в России
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