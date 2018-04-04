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Патрушев: Ряд стран претендуют на роль прокуроров и судей мирового масштаба
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Патрушев: Ряд стран претендуют на роль прокуроров и судей мирового масштаба 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На открытии Московской международной конференции по безопасности секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ряд стран претендует на роль «прокуроров и судей» мирового масштаба в одном лице, допускают укрепление мира при помощи силы в своих интересах.
"Налицо претензии ряда стран на роль прокуроров и судей мирового масштаба в одном лице, допускающих укрепление мира, при помощи силы, если этого требуют узкокорыстные интересы", — цитирует его РИА Новости.
"Попытки под надуманными предлогами действовать нелегитимно, в обход ООН, не считаясь с ее центральной координирующей ролью в международных отношениях, также приобрели в последние годы систематический характер", — отметил он.
Патрушев также высказался за налаживание международного сотрудничества в пресечении деятельности иностранных террористов-боевиков, не допуская вмешательства во внутренние дела стран под предлогом борьбы с терроризмом.
Он добавил, что, несмотря на существенное ослабление международных террористических группировок в Ираке и Сирии, боевики меняют тактику и расширяют активность на новых направлениях.
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 Ещё 4 источника 
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