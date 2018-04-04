Патрушев: Ряд стран претендуют на роль прокуроров и судей мирового масштаба

На открытии Московской международной конференции по безопасности секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ряд стран претендует на роль «прокуроров и судей» мирового масштаба в одном лице, допускают укрепление мира при помощи силы в своих интересах.

"Налицо претензии ряда стран на роль прокуроров и судей мирового масштаба в одном лице, допускающих укрепление мира, при помощи силы, если этого требуют узкокорыстные интересы", — цитирует его РИА Новости

"Попытки под надуманными предлогами действовать нелегитимно, в обход ООН , не считаясь с ее центральной координирующей ролью в международных отношениях, также приобрели в последние годы систематический характер", — отметил он.

Патрушев также высказался за налаживание международного сотрудничества в пресечении деятельности иностранных террористов-боевиков, не допуская вмешательства во внутренние дела стран под предлогом борьбы с терроризмом.