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За сутки из Восточной Гуты вывели более тысячи боевиков и членов их семей
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Шойгу предупредил о новой угрозе
Шойгу предупредил о новой угрозе

За сутки из Восточной Гуты вывели более тысячи боевиков и членов их семей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЗА СУТКИ ПО ГУМКОРИДОРУ В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ ВЫВЕДЕНО ЕЩЕ БОЛЕЕ 1,2 ТЫС БОЕВИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ОНИ ПЕРЕВЕЗЕНЫ НА СЕВЕР ПРОВИНЦИИ АЛЕППО — МО РФ
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