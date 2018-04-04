Трамп и Нетаньяху обсудили противодействие влиянию Ирана на Ближнем Востоке

"Президент Трамп подтвердил приверженность США к безопасности Израиля, и два лидера договорились продолжать их тесную координацию в противостоянии пагубному влиянию Ирана и его дестабилизирующим действиям", — говорится в документе.