Ещё
Трамп и Нетаньяху обсудили противодействие влиянию Ирана на Ближнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп и Нетаньяху обсудили противодействие влиянию Ирана на Ближнем Востоке 

РИА Новости 56 минут назад
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху противодействие влиянию Ирана на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Белого дома.
"Президент Трамп подтвердил приверженность США к безопасности Израиля, и два лидера договорились продолжать их тесную координацию в противостоянии пагубному влиянию Ирана и его дестабилизирующим действиям", — говорится в документе.
Звонок состоялся в преддверии заседания Совбеза ООН, темой которого станет ситуация на Ближнем Востоке.
РИА Новости: последние новости
Эксперт: АЭС "Аккую" – не только крайне выгодный экономический проект Ряд израильских государственных сайтов подверглись хакерской атаке Коалиция США опровергла публикации об обстреле ее сил на севере Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США восхитились новым российским корветом71
США предложили РФ прислать других дипломатов77
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»185
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото134
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение