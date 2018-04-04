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«Мы наводим порядок». Американский генерал рассказал, зачем США оставаться в Сирии
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«Мы наводим порядок». Американский генерал рассказал, зачем США оставаться в Сирии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
«Значительный военный прогресс был достигнут за последние два года, но сейчас перед нами возникают сложности. Речь идет о стабилизации этих [отвоеванных у боевиков] районов, закреплении наших успехов, возвращении людей назад в свои дома, решении проблемы долгосрочной реконструкции», — сказал глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел. Накануне он выступил в Институте мира в Вашингтоне. По словам Вотела, ситуация в Сирии с каждым днем становится более сложной.
«ФедералПресс» ранее писал: президент Дональд Трамп анонсировал скорый вывод американских войск из Сирии. По его словам, настало время «дать возможность другим заняться» сирийским вопросом. «Мы разделались с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Мы уйдем из Сирии очень скоро. Давайте дадим возможность другим заняться [этой проблемой]», — сказал Трамп.
«ФедералПресс» ранее писал: начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил о планах США подготовить провокацию с применением химического оружия в Сирии, чтобы впоследствии нанести удар по Дамаску.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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