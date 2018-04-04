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Совфед «Известиям»: против России действует западный конгломерат, похожий на ИГ
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Совфед «Известиям»: против России действует западный конгломерат, похожий на ИГ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов считает, что в дела России вмешивается целая сеть по всему миру, однако ключевое значение в ней имеют США. Об этом политик рассказал "Известиям".
"Они (враги России — "Газета.Ru") есть везде, в том числе и в континентальной Европе, и в Великобритании. Их объединяет стремление любым путем сдержать Россию. Это конгломерат. Он имеет сетевую модель, очень похожую на ИГ ("Исламское государство", террористическая группировка). Я не говорю, что это ИГ, но система организации очень похожа. В ней есть идейные вдохновители, но нет единого центра", — сказал Климов.
Также политик высказался по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. Он считает, что это один из примеров кампании против России, которую ведет Великобритания. Он также добавил, что чаще британские власти действуют по указанию США.
"Это по крайней мере несколько десятков миллионов долларов (ежегодный бюджет Соединенных Штатов на вмешательство во внутреннюю политику России — «Газета.Ru»). Может, и намного больше. И это только по тем статьям бюджета, которые предусмотрены законом… Сюда можно отнести и бюджет ЦРУ, Пентагона. Но это закрытые данные", — подчеркнул Климов.
Ранее сообщалось, что страны Балтии попросят у Трампа больше войск и техники для сдерживания России.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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