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Глава ФАДН рассказал, где могут начать появляться новые ячейки ИГ*
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Глава ФАДН рассказал, где могут начать появляться новые ячейки ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спящие ячейки после разгрома в Сирии "Исламского государства"* с большей вероятностью могут появляться в регионах Северного Кавказа, уроженцы которых уехали в Сирию, Ирак, присоединившись к террористам, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
"Это серьезная проблема не только для нашей страны и для Северного Кавказа, который в силу своего географического положения, конечно, находится ближе к эпицентру и в большей степени несет на себе негативные последствия. Но зло, посеянное ИГ*, по моему глубокому убеждению, еще долго будет давать всходы то там, то здесь. В том числе и в европейских странах, которые до поры до времени, фактически будучи заинтересованными в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, рыли яму нам, а получилось, как в известной русской пословице, себе", — сказал Баринов.
"Острой остается ситуация в регионах, уроженцы которых уехали в Сирию, Ирак, присоединившись к террористам. Прежде всего, это, конечно, Северный Кавказ, преимущественно Дагестан, как самый многочисленный субъект. Мы ведь и сейчас c определенной периодичностью слышим в новостях о задержании, локализации или ликвидации членов таких ячеек. С одной стороны, это демонстрация эффективной работы наших силовиков, с другой, к сожалению, сигнал, что угроза сохраняет свою актуальность. После разгрома ИГ* в Сирии часть наших граждан будет стремиться вернуться, вот что действительно страшно, и тут очень много работы для всех уровней власти, но в первую очередь для спецслужб", — отметил глава ФАДН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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