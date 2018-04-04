Участники VII Московской международной конференции по безопасности посетили парк «Патриот»

Военных делегатов впечатлили уникальные экспонаты бронетанковой и бронированной техники

В ходе экскурсии иностранные гости осмотрели уникальную выставку вооружения и военной техники времен Второй мировой войны, экспозиции ВДВ и ВКС, тематическую выставку, посвященную вооруженному конфликту в Сирии и посетили «Партизанскую деревню». Всем желающим была предоставлена возможность поуправлять современными образцами российской военной техники на специальных тренажерах и посоревноваться в меткости в тире.

Военных делегатов впечатлили уникальные экспонаты бронетанковой и бронированной техники, многие образцы которых, они узнали самостоятельно, особенно легендарные танки Т-34 и КВ-2. По-настоящему захватила дух, как признались гости, музейная экспозиция «Космические войска: через тернии к звёздам», на которой представлены макеты ракет-носителей Союз-2, Ангара, Циклон, а также уникальные аппараты дистанционного зондирования Земли.

На выставке посвящённой сирийской тематике представителям делегаций продемонстрировали образцы вооружения, военной и специальной техники Военно-Морского флота, Военно-космических сил, инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и трофейное оружие террористических организаций заводского и кустарного производства, применяемых в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Также среди экспонатов — самодельные мины, взрывные устройства, применяемые террористами, а также трофейное оружие, кустарные технические средства боевого применения, предназначенные для метания самодельных боеприпасов в различном снаряжении.

Справочно:

VII Московская конференция по международной безопасности (Moscow Conference on International Security, MCIS) пройдет 4-5 апреля.