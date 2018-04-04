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Неизвестные атаковали сайты госучреждений Израиля
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Неизвестные атаковали сайты госучреждений Израиля 

Российская Газета 58 минут назад
Несколько сайтов израильских государственных учреждений были взломаны хакерами. Об этом сообщает РИА Новости.
Неизвестные атаковали порталы профсоюза учителей, израильской оперы и медицинского центра Хиллель-Яффе. Хакерской атаке также подверглись «сайты местных властей».
Взломщики разместили на сайтах фотографии столкновений палестинцев с израильскими военными и надпись "Иерусалим — столица Палестины".
Вдоль границы сектора Газа и Израиля 30 марта началась серия массовых антиизраильских выступлений. В результате столкновений с армией Еврейского государства погибли 16 человек.
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