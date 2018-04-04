Неизвестные атаковали сайты госучреждений Израиля

Несколько сайтов израильских государственных учреждений были взломаны хакерами. Об этом сообщает РИА Новости.

Неизвестные атаковали порталы профсоюза учителей, израильской оперы и медицинского центра Хиллель-Яффе. Хакерской атаке также подверглись «сайты местных властей».

Взломщики разместили на сайтах фотографии столкновений палестинцев с израильскими военными и надпись " Иерусалим — столица Палестины ".