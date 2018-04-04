Главы МИД России, Ирана и Турции встретятся в Анкаре в преддверии саммита по Сирии

Подготовительная работа

Содержательному наполнению саммита способствовала большая подготовительная работа. Лавров, Зариф и Чавушоглу провели 16 марта переговоры в Астане . В принятом совместном заявлении министры подтвердили важность дальнейшего функционирования четырех зон деэскалации, заявили об общей решимости в борьбе с остатками террористических формирований в Сирии, призвали ООН и сирийские стороны к активизации работы по конституционной комиссии и обсудили проблемы гуманитарного доступа, прежде всего в Восточную Гуту.

На полях встречи в столице Казахстана состоялось первое заседание рабочей группы по освобождению задержанных заложников в Сирии. Главы МИД тогда констатировали эффективность астанинского формата.

29 марта перспективы сирийского урегулирования обсуждались в Москве со спецпосланником генсекретаря ООН Стаффаном де Мистурой.

Де Мистура проинформировал, что ООН планирует направить в Дамаск специалистов для помощи в восстановлении города. «Мы хотим направить немедленно в Дамаск 17 специалистов, которые занимаются водопроводным хозяйством, санитарией, оборудованием ночлега и укрытий», — сказал спецпосланник. Эмиссар подтвердил и планы отправить специалистов в Ракку для оценки требуемой помощи.

Накануне саммита в турецкой столице прошли экспертные консультации стран-гарантов.

Конституционный процесс

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи стал серьезным подспорьем начала политического процесса в Сирии. Участники конгресса приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее страны. В документе отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

По словам де Мистуры, процесс создания конституционной комиссии должен быть ускорен. «Мы оба убеждены в том, что нельзя затягивать с реализацией итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, — заявил эмиссар в Москве на встрече с Лавровым. — Необходимо приблизить тот момент, когда состав комиссии будет объявлен».

Деэскалация: Гута и Идлиб

Как заявил в Астане глава МИД РФ, зоны деэскалации (Восточная Гута, Идлиб, юго-запад Сирии и район севернее Хомса — прим. ТАСС) не являются постоянными, это было подчеркнуто при их создании. «Когда истечет ныне действующий срок, будет принято решение о том, как поступить дальше с этим зонами с учетом ситуации на земле, с учетом той реальной обстановки, которая будет складываться вокруг этих зон», — сказал он.

Для содействия реализации резолюции СБ ООН 2401 российские военные организовали с 28 февраля гуманитарные коридоры для выхода из Восточной Гуты гражданского населения. На данный момент мирные жители уже возвращаются обратно, поскольку практически все боевики вышли из этого пригорода Дамаска. В соответствии с условиями капитуляции, экстремисты «Джейш аль-Ислам» сдадут сирийской армии тяжелые и средние вооружения, а также предоставят карты минных полей и подземных тоннелей. Они освободят всех находящихся в их руках заложников из числа пленных военнослужащих и мирных граждан.

Не все внешние игроки способствуют деэскалации ситуации. «Попытки наших американских коллег спекулировать на курдском факторе, а также попытки создать некий санитарный кордон с использованием курдских формирований привели к тому, что мы наблюдаем сейчас в Африне (где Турция с 20 января проводит операцию „Оливковая ветвь“ против курдских формирований — прим. ТАСС), — сказал Лавров в четверг. — Мы настаиваем на том, чтобы стороны конфликта стали договариваться, и надеемся, что Африн вернется к нормальной жизни при полном сохранении принципа территориальной целостности Сирии».

Глава МИД РФ призвал не забывать и о других проблемных зонах — Фуа и Кефрая, лагере Рукбан, а также о Ракке.