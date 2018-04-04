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СМИ: боевики будут выведены из южных предместий Дамаска
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СМИ: боевики будут выведены из южных предместий Дамаска 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 4 апреля. Соглашение о выводе вооруженных формирований из южных предместий Дамаска будет реализовано после завершения операции по освобождению Восточной Гуты. Об этом заявил во вторник газете Al-Watan госминистр по делам национального примирения Али Хайдар. Он сообщил, что провел встречи с представителями гражданских комитетов из Ильды, Бабиллы, Бейт-Сахема и Сиди-Микдада, которые одобрили этот план.
По словам Хайдара, «в настоящий момент созрели подходящие условия для реализации соглашений о локальном примирении в этих районах, которые будут очищены от присутствия вооруженных группировок».
Госминистр отметил, что параллельно ведутся переговоры о переходе под контроль сирийской армии кварталов Тадамун, Хаджр-эль-Асвад и Эль-Ассали на юге города. Они находятся рядом с лагерем беженцев Ярмук, который удерживают в своих руках террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В середине марта между правительственными силами и бандами ИГ шли бои в соседнем с Ярмуком квартале Кадам, который стоит на шоссе Дамаск — Амман. Террористы пытались захватить Кадам после того, как его покинули члены радикальной вооруженной группировки «Аджнад аш-Шам».
Как сообщил Хайдар, командование ВС республики предъявило сейчас ультиматум вооруженным формированиям, находящимся в районе Восточный Калямун в 80 км к северу от Дамаска. Однако боевики пока не ответили на предложенные им условия капитуляции.
В понедельник на юго-востоке провинции Хама (220 км от Дамаска) войска заняли после ухода бандформирований населенные пункты Тексис-Зур, Эль-Имара, Мишдах, Джумглия и Джур Абу-Дардах. Как ожидается, аналогичные соглашения с боевиками будут вскоре реализованы на севере провинции Хомс (165 км от Дамаска).
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