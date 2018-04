Трамп: Пришло время вывести наши войска из Сирии

Президент США председательствует на заседании Совета национальной безопасности, чтобы принять решение: оставить ли американские войска в Сирии

Перед началом заседания Совета национальной безопасности США по ситуации в Сирии, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американские войска из Сирии, указав при этом, что пока не принято никакого решения.

«Я хочу выйти. Я хочу вернуть свои войска домой. Я хочу начать восстановление нашей нации», — заявил Трамп. Однако он дал понять, что американские войска уйдут только после того, как ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.) потерпит поражение.

«Наша основная миссия заключается в том, чтобы избавиться от ИГИЛ. Мы почти выполнили эту задачу», — заявил Трамп. По словам президента, США готовы принять решение «очень быстро».

В прошлый четверг Трамп объявил, что американские войска «очень скоро» выйдут из Сирии. В Сирии были развернуты спецподразделения США для войны с экстремистами в рамках международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Трамп заявил, что его войска покинут Сирию «очень скоро» и предоставят заботу о ней другим заинтересованным сторонам. Он добавил: «Мы покинем Сирию после стопроцентной победы над ИГИЛ. Они бежали и значительно отступили. Мы добиваем их быстрыми темпами».

Комментарии:

1) Он только хочет нас шантажировать

Америка не собирается уходить из Сирии, потому что она сверхдержава. Она не хочет, чтобы Россия контролировала регион. Однако Трамп умеет использовать правильные карты во всем. Он пытается заставить страны Персидского залива оплачивать расходы на его пребывание в Сирии. Я надеюсь они откажутся платить ради того, чтобы он остался в Сирии.

2) Уход из Сирии или столкновение с Турцией

Турция — это один из основных игроков в ближневосточном конфликте, а отношения Запада с ней сейчас находятся на очень опасном и сложном перекрестке. Турция передала недвусмысленные послания в НАТО . Для сохранения Турции в НАТО, турецкое государство требует, чтобы с ним обращались на равных как с любым христианским государством, которое входит в альянс. Турция не может согласиться с принципом двойных стандартов. Когда речь идет об интересах Запада, Турция является надежным союзником европейских стран, но они, в свою очередь, с подозрением относятся к курдам и к той важной области, которую Анкара хочет для себя. НАТО установило красные линии перед ядерным вооружением Турции, поэтому превращение ее в ядерное государство уже невозможно. Самая ужасная альтернатива — выход Турции из НАТО и присоединение к альянсу с Россией и Ираном

3) Великий Сатана

Америка играет роль великого Сатаны, когда подстрекает курдов, предоставляет им оружие для убийства турков и после оставляет их. Америка не заботится об интересах арабов или мусульман. Все, что имеет для нее значение — Израиль , который является ее избалованным ребенком. А теперь Америка угрожает уйти из Сирии, а арабские страны узнают правду о том, что она является самым великим Сатаной.

4) Беррада

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американские войска из Сирии и согласовать этот вопрос. Однако он добавил, что если Саудовская Аравия хочет, чтобы американцы остались там, то они должны оплачивать их расходы.

5) Пострадавшие сирийцы

На войне необходимо искусство тактики, обмана, хитрости, маскировки и разведки, когда необходимо выбрать неожиданный для противника момент, чтобы успешный план был раскрыт другу, а не врагу. Америка не потратила бы 9 трлн. долларов на оккупацию Ирака и региона, чтобы потом легко и просто уйти из него. Америка по-прежнему заинтересована в Ближнем Востоке не из-за сирийцев или Израиля, а чисто из-за своих американских интересов. Тактика может потребовать, чтобы Трамп объявил о выходе из Сирии, чтобы вмешаться в другом месте. Такие возможности остаются, и нет никаких сомнений в том, что разговоры о прекращении сирийского вопроса будут продолжаться.

6) Саудовская Аравия, ОАЭ Кувейт хотят заплатить

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт хотят оплатить их выживание или оставить Сирию иранцам и россиянам.

7) Поиск того, кто заплатит

Американцы — их дядя, который платит. Это их взгляд на жизнь. Бизнес есть бизнес.

If Kurds had #Russia as ally, instead U. S., #Afrin wouldn't have fallen into the claws of Erdogan's FSA jihadis. pic.twitter.com/nEqs1yeQfq

— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) 19 марта 2018 г.

8) Турецкий приход и американский уход

На сирийской арене находятся трое: Россия, Иран и Турция.

9) Трамп, прекрати реветь

Кто победил ИГИЛ? Россия. Не Америка? Чего Америка добилась от вступления в войну и ухода из Сирии сейчас? Она потеряла славу своей непревзойдённой и непобедимой армии. Поздравляем с победой сирийский народ и желаем скорейшего вывода турецких и иранских сил.

10) Подготовка

Силы США не покинут Сирию, а наоборот увеличатся вместе с силами их западных союзников и, возможно, арабов. Они ожидают определенного момента и серьезного предлога для отправки большего военного контингента для активного вмешательства ради разрешения сирийского конфликта путем урегулирования и разделения сфер влияния.

11) Мои братья — просто аналитики, и ничего больше

Америка уйдет из Сирии, но прежде даст жесткий урок Турции, чтобы те долго его не смогли забыть! Турецкая армия будет полностью уничтожена, как только приблизятся американские военные! Россия не будет иметь влияния в долгосрочной перспективе. Она объединилась с Асадом, чтобы уничтожить сирийский народа, а Эрдоган первый бенефициар этого! В американский список демонстраций и забастовок входит и Иран, а не только Сирия. Все сделано для того, чтобы персидская и турецкая империи отступили и прекратили оккупацию соседних стран! Сама Америка объединится с Великобританией Францией , чтобы предотвращать каждую отчаянную попытку России доминировать на Ближнем Востоке. Мои братья просто аналитики, и ничего больше.

12) Америка действительно борется с ИГИЛ?

Действия Америки в Сирии говорят об обратном, несмотря на заявления Трампа. С самого начала Америка вместе Катаром и Турцией поддерживали ИГИЛ. Америка доставляла оружие оппозиции и курдам, чтобы в конечном итоге оно достигло ИГИЛ. То, что сейчас происходит с ИГИЛ, приведет к смертельному исходу для Сирии и Ирака, чего и хочет Америка.

13) Истина

Америка узнала, что русские покидают Асада. Она поддалась жадности, когда увидела успехи русских и Асада, которые не хотят войны для суннитов и арабов. А Америке важны только ее собственные интересы.

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING. (“Syria war: ‘Chlorine attack’ on besieged Eastern Ghouta”) pic.twitter.com/HfOYnY9kfg

— Glúon Cartoons (@ggluon) 6 марта 2018 г.

14) Американское поражение в Сирии

Доказательства конца американской цивилизации или империи — уход ее войск из Ближнего Востока, подчинение Северной Корее , введение налогов на китайские товары и европейские продукты. Все это в конце концов разрушит Америку.

15) Али Выход из Сирии означает, что США передали Сирию в руки Ирана, России и Асада.

16) Ловушка для Асада

Соединенные Штаты заявляют, что они уходят, но действуют как Россия, когда та заявила о выводе своего военного контингента из Сирии. Мы проверяем Асада, почувствует ли он себя достаточно храбрым, чтобы снова использовать газ против людей.

17) С первого дня это была цель американцев

С первого дня целью американцев, арабского и международного альянса в Сирии было только уничтожение ИГИЛ. ИГИЛ разгромили и суматоха закончилась. Рассматривается вопрос об оставлении ИГИЛ, чтобы увеличить поражение Ирана и его ополченцев, а также вынудить русских покинуть Сирию.

18) Провал революции

Это указывает на провал сирийской революции.

19) Башар Асад все еще подвергается международным преследованиям

Пока режим Асада обвиняется в военных преступлениях против человечности, Башар Асад будет подвергаться международным преследованиям. Сирия по-прежнему прекрасна!

20) Зачем уходить?

Сирия освобождена от ИГИЛ или от Асада? Вывести армию? Это приведет к новому бедствию!

21) Уйдут из США и Ирака

Трамп уйдет из Сирии и Ирака, как я ранее слышал. Американцы каждый раз бросают нас в лапы Ирана.

22) Это то, чего хочет Израиль

Это то, чего хотят Израиль и христианская часть Израиля — контролировать меньшинства в Сирии!

23) Первый наблюдатель