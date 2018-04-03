Трамп обсудил с эмиром Катара конфликт в Персидском заливе и Иран

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Президент поблагодарил эмира за приверженность Катара борьбе с терроризмом и экстремизмом и их финансированием", — отмечается в сообщении.

"Лидеры также обсудили все более и более необдуманное поведение Ирана в регионе и угрозу, которую он представляет региональной стабильности. Президент и эмир обсудили препятствия на пути восстановления единства в совете стран Персидского залива", — говорится в сообщении Белого дома.