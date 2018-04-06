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Стала известна дата встречи Трампа и эмира Катара
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Стала известна дата встречи Трампа и эмира Катара 

Газета.Ru 28 минут назад
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Соединенные Штаты 10 апреля для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Президент Трамп с «нетерпением» ожидает встречи с эмиром Катара и намерен обсудить с ним пути укрепления двусторонних отношений между США и Катаром для продвижения совместных приоритетов в сфере экономики и безопасности", — говорится в сообщении.
Ранее Трамп и эмир Катара в ходе телефонного разговора обсудили преодоление конфликта между странами Персидского залива и усиление Ирана в регионе.
При этом стороны также поговорили о препятствиях на пути восстановления единства в совете стран Персидского залива.
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