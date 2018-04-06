Стала известна дата встречи Трампа и эмира Катара

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Соединенные Штаты 10 апреля для встречи с президентом США Дональдом Трампом . Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Президент Трамп с «нетерпением» ожидает встречи с эмиром Катара и намерен обсудить с ним пути укрепления двусторонних отношений между США и Катаром для продвижения совместных приоритетов в сфере экономики и безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее Трамп и эмир Катара в ходе телефонного разговора обсудили преодоление конфликта между странами Персидского залива и усиление Ирана в регионе.

При этом стороны также поговорили о препятствиях на пути восстановления единства в совете стран Персидского залива.