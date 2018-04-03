Лидеры России и Турции укрепили партнерство

Реджеп Тайип Эрдоган встречал российского друга на площади перед дворцом со всеми почестями. Принимали гостя по высшему разряду, несмотря на то что это был рабочий визит. Там же, на площади, по видеосвязи лидеры дали старт строительству первой в Турции АЭС «Аккую» . Президенты обратились с приветственными словами к участникам проекта, которые собрались на стройплощадке, и дали команду на заливку бетона. «Значимость этого масштабного инновационного проекта трудно переоценить. По сути, сегодня мы не только присутствуем при сооружении первой турецкой атомной электростанции, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом», — сказал Путин. «Перед нами стоит амбициозная задача — осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году, приурочив его к 100-летию основания Турецкой Республики», — сообщил президент.

"Нам было суждено осуществить нашу полувековую мечту — «Аккую», — заявил Эрдоган. «АЭС будет вырабатывать 10 процентов электроэнергии в нашей стране», — отметил турецкий лидер.

"Мы осуществляем вместе с РФ другие стратегические проекты. Это касается и С-400, и «Турецкого потока», — перечислил Эрдоган. «Наряду с этим можно сказать, что для предотвращения террористической угрозы, а также для предотвращения всех опасностей, которые исходят в результате конфликта в Сирии , мы тесно сотрудничаем с РФ», — добавил он.

После церемонии главы государств отправились на переговоры. Сначала в узком составе, затем — в формате Совета сотрудничества высшего уровня. По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Турцией увеличился на 40 процентов — до 22 млрд долларов, констатировал Путин. «Убежден, что это далеко не предел», — сказал он. «Политический диалог положительно влияет на экономическую сферу», — заметил Эрдоган. Задача — достичь отметки в 100 млрд долларов, объявил он. В присутствии лидеров были подписаны документы в области связи и информтехнологий; социальной политики, прав женщин и детей; спорта; а также по линии РФПИ . В частности, будет запущен Российско-турецкий инвестфонд.

В 2017 году товарооборот между Россией и Турцией составил 22 миллиарда долларов. Цель — достичь 100 миллиардов

"Подлинно стратегический характер российско-турецкое партнерство приобрело в энергетической сфере", — считает Путин. Турция занимает второе место по закупкам российского газа. «Успешно реализуется проект газопровода „Турецкий поток“, завершены работы по морскому участку», — сказал он. В ВТС российский президент назвал приоритетом реализацию контракта на поставку в Турцию С-400 «Триумф»: по его словам, решили ускорить срок поставки и договорились по ценам. Еще он сообщил, что обсуждаются вопросы либерализации визового режима.

Негативных провокационных факторов с Турцией нет, заявил журналистам Путин. И заметил, что пока идут переговоры по «Северному потоку-2», «Турецкий поток» скоро уже будет завершен, а еще назвал Анкару надежным партнером. «Некоторые круги хотели отравить наши отношения», — сказал турецкий президент. Но ничего из этих провокаций не получилось. «Они закалялись как сталь», — подтвердил он.

Из международных тем важнейшая — Ближний Восток с акцентом на сирийское урегулирование. Россия намерена и в дальнейшем сотрудничать с Турцией для уничтожения терроризма и обеспечения территориальной целостности и суверенитета Сирии, заявил Путин. «Наша интенсивная работа для установления мира и спокойствия, стабильности в регионе будет продолжаться», — заверил Эрдоган. Он также сообщил, что рассказал российскому президенту про операцию «Оливковая ветвь».

Вскользь, по словам Путина, на переговорах было затронуто «дело Скрипаля». Президент напомнил журналистам, что сам об этом узнал из СМИ и что, по данным экспертов, примерно в 20 странах могут производиться подобные вещества. «Скотленд-Ярд, как известно, заявил официально, что ему нужно не менее двух месяцев для полноценного расследования», — добавил он. Также российский лидер заметил, что гендиректор лаборатории в Портон-Даун сообщил, что его сотрудникам не удалось установить страну происхождения вещества и они не могут сказать, что оно было произведено в РФ. «Вызывает удивление скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания», — отметил российский президент. «Мы заинтересованы в полноценном расследовании, хотим, чтобы нас к нему допустили», — подчеркнул он.