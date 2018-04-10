Не холодная, а энергетическая война

Одно из самых популярных имен в мировой повестке дня в последнее время — Сергей Скрипаль

Его история весьма интересна. Когда выяснилось, что Скрипаль во время службы в звании полковника в России работал на британскую разведку, его посадили в тюрьму. В рамках обмена шпионами между США и Россией в 2010 году Скрипаль был отправлен в Великобританию

И вот в начале марта в Великобритании этому бывшему шпиону вместе с его дочерью внезапно стало плохо. Когда Скрипали были доставлены в больницу, выяснилось, что они подверглись воздействию химического вещества. Британские власти за очень короткое время установили, что это вещество — «Новичок» советского производства, и объявили Россию виновной в произошедшем.

К обвинениям Великобритании — с молниеносной скоростью — присоединились и США.

Позиция дуэта Великобритания — США в отношении России — опять же очень быстро — получила поддержку и от Европейского Союза , и от НАТО

И на Западе началась волна «высылки российских дипломатов» не виданного со времен холодной войны масштаба.

После того как русские по «принципу взаимности» тоже стали объявлять западных дипломатов «персонами нон грата», в мире возникло беспокойство: замаячил призрак холодной войны?

Что же на самом деле лежит в основе этой напряженности, которая началась с «кризиса вокруг шпиона» и стала напоминать времена холодной войны?

Интересен момент, на который пришелся инцидент с отравлением Скрипаля…

Россия транспортировала природный газ в Европу по трубопроводу через Украину . Украина отбирала столько газа, сколько собиралась использовать, а остальное отправляла в Европу.

Но эффекты то холодной, то горячей войны, которая идет между Россией и Украиной (Россия силой отняла у Украины Крым ), оказывали влияние и на отправку российского природного газа в Европу.

Поэтому на повестке дня возник проект под названием «Северный поток — 2», по которому Россия сможет напрямую поставлять природный газ в Германию . Трубопровод, который будет проложен по дну Балтийского моря, соединит Германию с Россией. Но для реализации этого проекта необходимо получить разрешения от многих европейских стран, выходящих к Балтийскому морю, Финляндии Дании , Германии.

Кризис вокруг шпиона вспыхнул как раз на стадии получения этих разрешений.

Когда раздался крик Великобритании, а администрация Трампа в США, не теряя времени, заняла сторону Лондона, у Европы осталось не так много возможностей для действий. Второй фазой кризиса Россия — Запад, который пока происходит только на уровне взаимной высылки дипломатов, похоже, станут новые экономические санкции против России.

Так, Европейский Союз, сделав первое заявление на прошлой неделе, официально объявил, что проекту «Северный поток — 2» не будет оказано никакой поддержки. А в случае принятия официального решения о санкциях этот проект может во многом лечь в долгий ящик.

Но и это еще не все. Атмосфера, которую будет создавать кризис вокруг шпиона, может глубоко затронуть как Европу, так и новые балансы, создаваемые на Ближнем Востоке. Обратим внимание на следующие события.

Разрыв Великобритании с ЕС в результате Брексита стал рассматриваться как «начало распада» западного лагеря. Дуэт Великобритания — США, который благодаря кризису вокруг шпиона привлекает на свою сторону и ЕС, снова упрочил ряды в западном лагере.

Россия сделала много ходов на Ближнем Востоке и прежде всего в Сирии . Наряду с военными базами, созданными в Сирии, Москва вышла на энергетический рынок на севере Ирака , получила права на строительство и эксплуатацию трубопроводов в этом регионе. Ужесточение Западом экономических санкций против России способно повлиять и на эти соглашения русских.

Впервые в истории король Саудовской Аравии посетил Москву. В ходе визита короля Салмана в октябре 2017 года было подписано много соглашений. Кризис вокруг шпиона осложняет дальнейшее продвижение этих экономических отношений.

Египте , где ас-Сиси прочно закрепился в результате сначала государственного переворота, а затем выборов, тоже стало возрастать российское влияние. Всего через несколько месяцев после заявления, сделанного Трампом в августе 2017 года, о том, что США прекратят предоставлять ежегодную помощь Египту, Путин посетил Каир и подписал с ас-Сиси множество соглашений. Из-за кризиса вокруг шпиона будущее этих соглашений тоже неизвестно.

На пути к российской монополии в обеспечении энергетической потребности Турции

Но больше всего схватка Россия — Запад, начавшаяся под предлогом кризиса вокруг шпиона, может коснуться Турции.

В рамках энергетической политики, которую преследует правительство Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, Россия фактически взяла Турцию в «энергетическую осаду»…

Морской газопровод «Турецкий поток»

Более 50% потребности Турции в природном газе обеспечивает Россия. Помимо действующего трубопровода «Голубой поток», есть еще проект «Турецкий поток», который находится в стадии строительства. Как и проект «Северный поток», призванный связать Россию напрямую с Европой, проект «Турецкий поток» тоже может подвергнуться большому давлению в условиях, создаваемых кризисом вокруг шпиона.

Второй крупнейший поставщик природного газа в Турцию — Иран — является главным союзником России. То есть нетрудно догадаться, чью сторону займет Иран в случае вероятной потасовки между Москвой и Анкарой

В процессе, связанном с проведением Барзани «референдума о независимости» в северном Ираке, Россия хорошо разыгрывала свои карты и благодаря последним заключенным с администрацией Барзани соглашениям во многом получила контроль над потенциальной нефтью и природным газом, которые будут поступать в Турцию из этого региона.

Вдобавок ко всему на прошлой неделе состоялась церемония закладки фундамента атомной электростанции «Аккую» . Станцию построят русские, эксплуатировать ее будут русские, ядерное топливо, которое будет использоваться, обеспечит Москва.

Словом, нынешнее правительство ПСР, которое берет за основу тезис «мы развиваем энергоснабжение», сделало Турцию практически «полностью зависимой» от России в сфере энергетики.

Труднее всего может прийтись Турции

Если мы вернемся к кризису вокруг шпиона…

Турция предпочла не становиться прямой стороной этого кризиса. Турция не присоединилась к ажиотажу с «высылкой российских дипломатов». Ни один российский дипломат в Турции не был объявлен «персоной нон грата».

Но косвенно, через НАТО, правительство ПСР объявило о том, чью сторону занимает.

В НАТО решения принимаются консенсусом. И когда принималось решение о высылке российских дипломатов, действовал этот же принцип. Иными словами, правительство ПСР поддержало выдворение российских дипломатов из НАТО.

Пока западный лагерь словно игнорирует молчание Турции. Но в случае ужесточения Западом санкций в отношении России все внимание обратится на нас.

С одной стороны, ось США — Европа, с которой Турция связана в экономическом и военном отношениях… С другой — Россия, которая с помощью своей энергетической карты продвигается вперед практически по пути порабощения Турции…

Нас ждут большие проблемы, от которых невозможно будет уклониться восклицаниями «эй». Более того, на этот раз почти нет шансов выпутаться словами «нас ввели в заблуждение»…

Анкара говорит об этом

На прошлой неделе состоялась пышная церемония закладки фундамента атомной электростанции «Аккую».

Но даже ее масштаб и участие в ней Путина не сняли с повестки дня волнующий всех вопрос.

В минувшем феврале из проекта АЭС «Аккую», в котором русские обладают 51% акций, вышел консорциум турецких соинвесторов «Дженгиз» (Cengiz), «Кальон» (Kalyon) и «Колин» (Kolin).

В Анкаре справедливо стали задаваться вопросом: «Фундамент заложен, а кто будет строить?»