Россия, Иран и Турция призвали ООН увеличить гуманитарную помощь Сирии

"Призвали международное сообщество, в частности, ООН и ее гуманитарные учреждения, увеличить свою помощь Сирии путем направления дополнительной гуманитарной помощи, содействия гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, восстановления основных объектов инфраструктуры, в том числе социально-экономических объектов и сохранения исторического наследия", — говорится в совместном заявлении лидеров трех стран.

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