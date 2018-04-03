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Эрдоган заявил, что лично сообщил Путину об операции «Оливкая ветвь»
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Эрдоган заявил, что лично сообщил Путину об операции «Оливкая ветвь» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЛИЧНО ПРОИНФОРМИРОВАЛ ПУТИНА ОБ ОПЕРАЦИИ «ОЛИВКОВАЯ ВЕТВЬ» В СИРИЙСКОМ АФРИНЕ
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