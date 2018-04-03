Лаврентьев: Восточная Гута будет под контролем армии в течение недели

В течение ближайшей недели Восточная Гута перейдет под контроль правительственных войск Сирии , убежден спецпредставитель главы государства по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев . Сейчас, по его словам, там остаются только подразделения группировки "Джейш аль-Ислам" , которые уже принял решение покинуть район.

"Я думаю, что это произойдет в течение ближайшей недели — десяти дней окончательно", — передает ТАСС слова российского дипломата.

В ближайшее время может начаться восстановление Сирии, считает он. И средства на это готовы дать и зарубежные страны, и сами сирийцы.

"Нельзя сбрасывать со счетов непосредственно самих сирийцев — тех, которые в том числе проживают за рубежом в различных странах", — заявил Лаврентьев.