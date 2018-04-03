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Лаврентьев: Восточная Гута будет под контролем армии в течение недели
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Лаврентьев: Восточная Гута будет под контролем армии в течение недели 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В течение ближайшей недели Восточная Гута перейдет под контроль правительственных войск Сирии, убежден спецпредставитель главы государства по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Сейчас, по его словам, там остаются только подразделения группировки "Джейш аль-Ислам", которые уже принял решение покинуть район.
"Я думаю, что это произойдет в течение ближайшей недели — десяти дней окончательно", — передает ТАСС слова российского дипломата.
В ближайшее время может начаться восстановление Сирии, считает он. И средства на это готовы дать и зарубежные страны, и сами сирийцы.
"Нельзя сбрасывать со счетов непосредственно самих сирийцев — тех, которые в том числе проживают за рубежом в различных странах", — заявил Лаврентьев.
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