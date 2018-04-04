В Москве стартовала конференция по международной безопасности

Краснодар . 4 апр. — Новая Кубань. С 2012 года в российской столице проходит конференция по международной безопасности. Ее участниками ежегодно становятся мировые эксперты, политики, журналисты. Приглашение на форум было направлено и руководству НАТО . Расширение Североатлантического союза, а также проблемы Сирии Украины стали самыми острыми темами в повестке дня.

Сергей Шойгу дал оценку действия США в Сирии. По мнению российского министра, международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, не ставила задачу разгромить террористов в Сирии, им было необходимо расшатать ситуацию и закрепить свое присутствие в регионе. Напомним глава Минобороны РФ и о расширении представительства НАТО у западных границ России:

— Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер, — цитирует Сергея Шойгу «РИА Новости»

Конференция в Москве завершиться завтра. Ее центральная тема — разгром террористов в Сирии.