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В Москве стартовала конференция по международной безопасности
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В Москве стартовала конференция по международной безопасности 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. С 2012 года в российской столице проходит конференция по международной безопасности. Ее участниками ежегодно становятся мировые эксперты, политики, журналисты. Приглашение на форум было направлено и руководству НАТО. Расширение Североатлантического союза, а также проблемы Сирии и Украины стали самыми острыми темами в повестке дня.
В этом году в Москву приехали более 700 человек: главы оборонных ведомств, руководители международных организаций, отвечающих за глобальную безопасность, представители ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ. В связи с «делом Скрипаля» с особым нетерпением журналисты ждали директора Организации по запрещению химического оружия, но он воздержался от поездки.
От России на форуме выступили директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель ФСБ РФ Александр Бортников. Последний высказал обеспокоенность тем, что «ИГИЛ» и «Аль Каеда» (обе организации запрещены в РФ — прим. «НК»).могут объединиться в единую мощную террористическую организацию, передает «Эхо Москвы».
Сергей Шойгу дал оценку действия США в Сирии. По мнению российского министра, международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, не ставила задачу разгромить террористов в Сирии, им было необходимо расшатать ситуацию и закрепить свое присутствие в регионе. Напомним глава Минобороны РФ и о расширении представительства НАТО у западных границ России:
— Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер, — цитирует Сергея Шойгу «РИА Новости».
Конференция в Москве завершиться завтра. Ее центральная тема — разгром террористов в Сирии.
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