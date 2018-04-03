Беларусь в 2018 году примет на оздоровление до 500 сирийских детей

Популярнейший оздоровительный детский центр «Зубренок», судя по всему, оставил о себе очень добрую память у сирийских детей, отдыхавших в нем в прошлом году. Свое гостеприимство белорусские врачи и педагоги готовы проявить и в этом году, приняв в этом сезоне еще 500 сирийских подростков. Договоренность об этом достигнута сегодня во время встречи министра образования Игоря Карпенко с министром по делам дворца Президента Сирии Мансуром Аззамом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобразования

Выразив благодарность за предоставленную возможность сирийским детям отдыхать и лечиться в Беларуси , сирийский министр предложил раздвинуть рамки успешного двустороннего сотрудничества. Речь, в частности, шла о контактах в образовательной сфере с учетом опыта и квалификации белорусских коллег.

С этой целью отраслевое министерство уже разработало проект соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования, подписание которого позволит расширить взаимодействие Дамаска Минска . Среди магистральных направлений сотрудничества двух стран: обучение сирийских граждан в учебных заведениях Беларуси, расширение межуниверситетского сотрудничества, увеличение научно-исследовательских проектов, обмен студентами и преподавателями.

"Мы нацелены на долгосрочное, эффективное, взаимовыгодное сотрудничество с Сирией в сфере образования и готовы налаживать контакты по всем направлениям деятельности", — подчеркнул Игорь Карпенко. Он сообщил о готовности предоставления услуги профобразования для сирийских граждан и в областях строительства, эксплуатации и ремонта автомобильного транспорта.

Кроме того, для открытия центров профессионально-технической подготовки кадров на сирийской территории Минск готов предоставить учебно-методические комплексы и обеспечить подготовку мастеров производственного обучения.