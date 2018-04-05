Ракетные атаки хуситов не нанесли ущерба объектам Aramco

"Все предприятия компании, расположенные в районе Джизан на юго-западе королевства, надежно защищены и работают в штатном режиме", — отметили в Aramco.

В минувшие несколько недель сторонники движения «Ансар Аллах» сообщали об атаках саудовской территории баллистическими ракетами «Бадр-1», отмечая при этом, что их целью были предприятия нефтяной компании Aramco в саудовской провинции Джизан. Однако до сих пор никаких официальных комментариев со стороны представителей национальной нефтяной компании Саудовской Аравии по данному поводу сделано не было.

Саудовские силы противовоздушной обороны (ПВО) сообщали об уничтожении ракет в районе Джизан, выпущенных хуситами с территории Йемена , не указывая при этом, был ли нанесен какой-либо материальный ущерб предприятиям Aramco.

По данным командования аравийской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд , ПВО Саудовской Аравии в общей сложности уже сбили 104 баллистических ракеты, выпущенные сторонниками «Ансар Аллах» по различным регионам королевства.