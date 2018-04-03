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Дамаск проводит спецоперацию на севере Хамы, сообщают СМИ
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Дамаск проводит спецоперацию на севере Хамы, сообщают СМИ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сирийские правительственные войска проводят спецоперацию на севере провинции Хама: конфликт с террористами перешёл в стадию активной перестрелки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Наиболее ожесточённые боестолкновения зафиксированы в районе населённого пункта Аз-Зилакьят. Бандформирования заняли позиции неподалёку от города Халфая — сейчас военные ведут артобстрел по инфраструктурным объектам радикалов.
Этот регион выступает оплотом ряда исламистских группировок — большинство из них оккупировали север мухафазы ещё с момента начала войны в арабской республике шесть лет назад.
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