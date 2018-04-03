Ещё
Сирийские экстремалы оттачивают мастерство в разрушенном Алеппо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийские экстремалы оттачивают мастерство в разрушенном Алеппо 

RT на русском 2 часа назад
Четыре года назад, в самый разгар войны в Сирии, на улицах Алеппо начала тренироваться группа паркурщиков. Здесь нет специальной инфраструктуры и тренеров, поэтому трюки ребята изучают по интернету.
RT на русском: последние новости
Армия Сирии впервые с 2011 года разблокировала главную автомагистраль Дамаска Сирийские военные показали подземный туннель, соединяющий секретные госпитали боевиков Как действия США в сирийской Ракке привели к гуманитарному кризису
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией130
Украина нарвалась на Черноморский флот536
Малышева вызвала гнев телезрителей518
Польша направила Украине ноту протеста58
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина83
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение