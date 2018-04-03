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Сирийские экстремалы оттачивают мастерство в разрушенном Алеппо
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Сирийские экстремалы оттачивают мастерство в разрушенном Алеппо
RT на русском
2 часа назад
Комментарии
Четыре года назад, в самый разгар войны в
Сирии
, на улицах Алеппо начала тренироваться группа паркурщиков. Здесь нет специальной инфраструктуры и тренеров, поэтому трюки ребята изучают по интернету.
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