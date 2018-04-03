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Миллер рассказал, когда завершится укладка первой нитки «Турецкого потока»
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Миллер рассказал, когда завершится укладка первой нитки «Турецкого потока» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что укладка первой нитки газопровода «Турецкий поток» завершится в первой декаде мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 километров. Это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки, построено 827 километров и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода", — сказал Миллер.
Он также отметил, что остается построить приемный терминал и вторую нитку.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что реализация проекта газопровода «Турецкий поток» идет в соответствии с графиком.
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