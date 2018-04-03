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Путин пообещал присутствовать на открытии АЭС «Аккую»
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Путин пообещал присутствовать на открытии АЭС «Аккую» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом присутствовать в 2023 году при начале работы первой турецкой АЭС «Аккую».
"Сделаем все для того, чтобы вместе в 2023 году присутствовать при начале работы новой электростанции. Уверен, что люди, которые живут в этом районе Турции, будут довольны, они увидят, что такое новые современные технологии, что такое новые современные хорошие рабочие места, а вся Турция почувствует отдачу от той работы, которая будет генерироваться на этой новой высокотехнологичной станции", — сказал Путин на церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую» в Турции.
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