Путин пообещал присутствовать на открытии АЭС «Аккую» 

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом присутствовать в 2023 году при начале работы первой турецкой АЭС «Аккую».
"Сделаем все для того, чтобы вместе в 2023 году присутствовать при начале работы новой электростанции. Уверен, что люди, которые живут в этом районе Турции, будут довольны, они увидят, что такое новые современные технологии, что такое новые современные хорошие рабочие места, а вся Турция почувствует отдачу от той работы, которая будет генерироваться на этой новой высокотехнологичной станции", — сказал Путин на церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую» в Турции.