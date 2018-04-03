Путин пообещал присутствовать на открытии АЭС «Аккую» 

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Эрдоган: АЭС "Аккую" покроет 10% потребностей Турции в электроэнергии

Эксперт: АЭС "Аккую" – не только крайне выгодный экономический проект

Иран готов работать с Россией до уничтожения последнего террориста в Сирии