Эрдоган: АЭС «Аккую» покроет 10% потребностей Турции в электроэнергии

"Эта станция, она будет обеспечивать на 10% потребность в электроэнергии в нашей стране. Это чистая энергия, она обеспечит нашу энергетическую безопасность и сыграет важную роль в борьбе с изменением климата", — сказал Эрдоган, выступая на церемонии начала строительства первого блока АЭС «Аккую», на которой также присутствовал президент РФ Владимир Путин

"Нам предстоит еще плотная работа, но надеюсь, что мы с вами, уважаемый господи Путин, будем участвовать в открытии всей станции в 2023 году", — сказал турецкий президент.

Накануне Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую». Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак , проект получил статус стратегической инвестиции. Церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» проходит в рамках визита президента России Владимира Путина в Анкару.

Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.