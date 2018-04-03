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Минэнерго Турции: АЭС «Аккую» будет построена с соблюдением всех критериев безопасности
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Минэнерго Турции: АЭС «Аккую» будет построена с соблюдением всех критериев безопасности 

ТАСС 56 минут назад
АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Первая в Турции атомная электростанция «Аккую» будет построена с соблюдением всех необходимых критериев безопасности. Об этом заявил во вторник министр энергетики и природных ресурсов республики Берат Албайрак на церемонии начала строительства первого блока АЭС.
"Турецкое агентство по атомной энергии и другие профильные организации вырабатывают критерии безопасности. «Аккую» будет построена с соблюдением всех этих критериев", — сказал он.
Министр также отметил, что реализация этого проекта была бы невозможна без поддержки лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Анкару, где проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в церемонии запуска строительства АЭС «Аккую».
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