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Президент МККК поддержал предложение Шойгу активнее помогать населению Сирии
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Президент МККК поддержал предложение Шойгу активнее помогать населению Сирии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер поддержал предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу активизировать оказание гуманитарной помощи мирным жителям в Сирии.
Он отметил, что в последние два года Сирия стала основным направлением сотрудничества этой организации с Россией. «Мне было очень интересно услышать что вы тоже делаете акцент на том, что необходимо искать пути усиления практических действий на местах, необходимо найти способы практическими мерами помогать людям», — сказал Маурер на встрече с Шойгу.
"И также я хотел бы сказать немного о той задаче, которую вы отметили. Это то, что необходимо переориентировать и подстроить наши действия в сфере гуманитарной помощи под потребности людей, которые пострадали от вооруженного конфликта. Потому что сейчас все больше растягивается этот пробел, все больше потребностей у людей. И не все из них мы можем удовлетворить", — добавил президент МККК.
Он напомнил, что в соответствии с мандатом основной задачей Красного Креста является предоставление помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия.
"И поэтому, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую оказывали МККК российские военные структуры в регионах, пострадавших от конфликта. Это была поддержка как в обеспечении беспрепятственного доступа МККК, так и в создании и поддержании диалогов о МККК", — сказал глава организации.
Маурер также выразил надежду, что во вторник сможет обсудить с Шойгу и дальнейшие возможности сотрудничества не только в Сирии, но и в других регионах.
Президент МККК признался, что для него большая честь принять участие в конференции. «И я благодарю вас за возможность выступить на конференции», — сказал он.
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